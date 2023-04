Kettaheite olümpiavõitja ründas ROKi presidenti: Bach on vahistamismäärusega tagaotsitava massimõrvari sõber

33-aastase Hartingu arvates on väga vale, et Bach soovib Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalsete sportlastena Pariisi olümpiale lubada.

„Ukraina välisministri sõnul on Venemaa agressioonisõjas hukkunud üle 200 Ukraina sportlase ja treeneri. Üle 200 sportlase ja treeneri, kes ei saa enam kunagi olümpial võistelda. Sellele lisandub hävitatud sporditaristu Ukrainas. Thomas Bachi juhitud ROK-i lavastatud diplomaatiline suhtumine jätab peaaegu kõik rahvusvahelised sportlased sõnatuks ja jahmatab. See, et Bach sõbrustab massimõrvariga, kelle kohta on välja antud vahistamismäärus, võib olla tema isiklik otsus, kuid tema ja ROK liiguvad sellise suhtumisega huku poole ja võtavad ka sportlased kaasa,“ sõnas Harting väljaandele Sport Bild.