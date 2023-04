AUSA SPORDI PÄEV | Kert Toobal: spordivõistlustega manipuleerimine on saanud sisse suurema hoo kui kunagi varem

„Eesti spordile panustatakse ülemaailmselt üle miljardi euro aastas. Selle raha tõttu on spordivõistlustega manipuleerimine ja pettused saanud sisse suurema hoo kui kunagi varem,“ selgitas Toobal ja juhtis tähelepanu, et peaksime ühiskonnana kokkuleppemängude vastu jõulisemalt võitlema. „Petmisega võib teenida küll kõvasti pappi, aga kaotada midagi palju olulisemat – reputatsiooni, karjääri, tahte ja halvemal juhul ka vabaduse,“ rõhutas ta sportlastele südamele pannes.

EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe tunnistas, et spordivõistlustega manipuleerimine on tõesti üks suurimaid ohte tänapäeva spordi juures. „Meediapildist on enim domineerima jäänud teemad seoses dopinguga, kuid spordivõistluste tulemuste manipuleerimisega tegeletakse kohati rohkemgi. Manipuleerimine varjutab sportlikke põhiväärtusi nagu usaldusväärsus, ausus ja austus,“ ütles Vallimäe ja selgitas, et selliste väärtuste ohtu seadmine ei tule lõpuks kellelegi kasuks.