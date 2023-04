Jefimova ja Zaitsev võitsid Rootsis, Zirk oli USA-s lähedal olümpianormile

„Kolmenädalane treeninglaager on ikka veel kätes-jalgades ja ei suutnud nii lühikese ajaga end laagrist välja puhata. Proovisime siin otse kõrgmäestikust tulla võistlema ja näha kuidas keha reageerib. Oleme katsetanud erinevaid filosoofiaid, et olümpiaaastal teaks, mis töötab minu jaoks kõige efektiivsemalt,“ lisas Zirk.



Meeste finaali võitis mullu MM-il kaks kuldmedalit võitnud prantslane Leon Marchand (1.55,58), kellele järgnesid tiitlivõistluste medalitega pärjatud ameeriklased Carsten Foster (1.56,04) ja vaid Zirkist sajandiku kiirem olnud Chase Kalisz (1.56,53).



„Kui võrdlen enda hooaja sees ujutud aegu, siis nii kiirelt pole ma seda distantsi veel ujunud, mis on positiivne märk vaadates suvise MM-i suunas,“ analüüsis Tartust pärit ujuja. „Olümpianormi alistamine oleks olnud tore, aga normatiiviks ei ole aeg mida saab lihtsalt mööda minnes ära ujuda. Tänavusel aastal on maailmas vähem kui viis meest sellest ajast kiiremini ujunud.“



Zirk lõpetab USA-s võistlused 100m vabaujumisega, kus eelujumised peetakse Eesti aja järgi täna õhtul. Seejärel lendab Zirk paariks päevaks Eestisse ja suundub Türki, et alustada ettevalmistust suvise MM-i suunas.