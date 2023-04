Islandi jalgpallitäht mõisteti seksuaalkuriteo süüdistuses õigeks

33-aastane Sigurdsson oli uurimise all alates 2021. aasta suvest. Teda süüdistati lapse seksuaalses ärakasutamises.

Nüüd teatab Islandi meedia, et „2021. aastal vahistatud 33-aastane elukutseline jalgpallur on kõigist süüdistustest vabastatud.“

Mängija nime ei ole avaldatud, kuid kõik viitab Sigurdssonile. Briti meedia oli juba varem avalikustanud, et uurimise all on üks Evertoni viimaste aastate tähtmängija.