Tallinnas toimuval jäähoki MM-i I divisjoni turniiril toetab Pääsukesi fännirühm Viies Viisik

I divisjoni B-grupi turniir toimub 23.- 29. aprillini Tallinnas, Tondiraba jäähallis. Eesti koondisele pakuvad konkurentsi Jaapan, Ukraina, Hiina, Serbia ja Holland. Kõik Eesti koondise tulihingelised fännid on oodatud Viienda Viisiku fännitsooni A2, piletid tasub Piletitasku.ee kaudu kiiremas korras ära osta.



Viies Viisik on Eesti jäähokikoondise toetajate ja kaasaelajate klubi, mille eesmärk on edendada Eesti hoki- ja fänniklutuuri. Viiendasse Viisikusse võib kuuluda igaüks, kes soovib Pääsukestele trübüünil häälekalt kaasa elada.



Viienda Viisik sündis 2017. aastal kui Eesti noortekoondise lapsevanemad lõid Facebookis grupi koondamaks fänne ühtseks löögirusikaks. „Baltic Challenge Cup turniiri ajal tekkis idee arendada fännisektorit ja teha Eesti koondise toetuseks koordineeritud lärmi. Algava MM-i ajal võiks ettevõtmine muutuda veelgi ametlikumaks ja esinduslikumaks,“ ütles Viienda Viisiku liige Mario Roland Linde.



Eelseisva Tallinnas toimuma MM-i mängude ajal soovib Viies Viisik täita tribüüni võimalikult suure fännide hulgaga, et Pääsukeste mängude ajal valitseks Tondiraba jäähallis erakordne artmosföör ning mängijad tunnetaksid poolehoidjaid tõelise „viienda viisikuna“ oma selja taga. „Soovime kaasata kõikide Eesti klubide fänne! Oodatud on nii Tallinna meeskondade poolehoidjad kui ka hokifännid Tartust, Kohtla-Jörvelt, Narvast ja teistest linnadest. MM-turniir on koht, kus elame koos Eesti koondisele kaasa,“ sõnas Linde.



Viienda Viisiku liikmed on üle võtnud fännikultuuri elemente nii „suurtelt“ MM-turniiridelt kui erinevatelt hokiklubidelt. „Tallinnas on käinud mängimas Helsingi Jokerit, Riia Dinamo, Moskva Spartak, Soome Liiga klubid ja nende kõikide fännidelt on palju õppida. Samuti leiab netist palju lahedat, mida võiksime ka ise proovida,“ selgitas Linde.



Viienda Viisiku MM-i eelne kogunemine toimub eeloleval laupäeval, 15. aprilllil kell 17:00 Tallinnas, Unibeti spordibaaris kui üheskoos elatakse teleekraani vahendusel kaasa Eesti U18 koondise mängule Sloveeniaga.