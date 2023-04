F1-s plaanitakse järjekordset revolutsiooni. Verstappen ähvardab minema kõndida

2017. aastal soetas F1 sarja õigused USA massimeediafirma Liberty Media. Ameeriklased on kuningliku vormelisarja populariseerimise ja veelgi põnevamaks tegemise üha suuremalt ette võtnud. Netflixis on ilmunud juba viis hooaega sarjast „Formula 1: Drive to Survive“, mis on alates 2018. aasta F1 hooajast on vormelisarja kajastanud.