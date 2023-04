Eestlased on autorallisse kirglikult suhtunud juba aastakümneid. Kõige kuulsamateks on saanud Ott Tänak ja Markko Märtin. Esimesena jõudis tippu Märtin, kes aitas seejärel kõrgesse mängu ka Tänaku. Sel nädalal sai avalikkus teada, et nende koostöö on lõppenud. Seejuures läksid teed lahku kõigis senistes ühistes ettevõtmistes.