Head annetajad tulid Haanja spordikeskusele appi. „Tundub, et see läheb inimestele korda“

Saarepuu tegi aprilli alguses Haanja Puhke- ja Spordikeskuse sotsiaalmeedia leheküljel üleskutse, kus palus rahalist abi.

„Eraldatud rahastussummaga ei ole võimalik enam edasi toimetada. Otsime avalikult nimisponsorit ja väiksemaid toetajaid, et saaksime tegevustega jätkata ja arendada Haanja Puhke- ja Spordikeskust veelgi hinnatumaks suusakeskuseks. Palun anna endast märku! Seis on väga keeruline, muidu ma ei pöörduks niimoodi. Täna on olukord selline, et nagu teame, siis Rõuge vald on üsna suurtes raskustes. Hetkeseisuga ei suuda Rõuge vald keskusele enam sellist toetust pakkuda ja keskust ähvardabki kinnipanek,“ seisis keskuse postituses.

Saarepuu ütles täna Delfile, et puuduolevast 60 000 eurost on tänaseks head inimesed andnud umbes veerandi.

„Eratoetajad on meid aidanud. Oleme natuke raha saanud. Aga sellist suurt nimitoetajat ei ole veel leidnud,“ tunnistab Saarepuu.

Ta märgib, et kampaania võeti inimeste poolt soojalt vastu. „Tundub, et see läheb paljudele korda. Peaaegu 15000 eurot oleme saanud väiksemate annetustega. Kes on andnud 10 eurot, kes 200, kes 300. Kõige suurem on olnud vist 1000 eurot.“

Saarepuu sõnul tähendab heade abistajate toetus, et lähikuudel tuleb keskus omadega välja. Murepilved pole aga kadunud.

„Eks ikka on kriitiline seis, sest me teame, et vähemalt detsembrikuuni on vaja toimetada. Keeruline on ikka. Tänase seisuga saame paar kuud jälle ära toimetada,“ tunnistab ta.

Keskuse juht jätkab toetajate otsimist ja palub abi ka koduvallalt. „Eks me iga päev suhtleme ja räägime inimestega. Rõuge vald otsib ka omalt poolt võimalusi ja lahendusi.“

Saarepuu lisab, et paljudel inimestel on paraku eksiarvamus, et Haanja spordikeskust on vaja hooldada vaid talihooajal.