Tiimikaaslane Craig Breeni surmast: keegi võiks mind äratada sellest õudusunenäost

Dani Sordo , kes jagas Hyundais kolmandat masinat just Breeniga, on meeskonnakaaslase surmast täielikus šokis. Nad oli omavahel head sõbrad.

„Keegi võiks mind äratada sellest õudusunenäost. Ma ei suuda uskuda seda telefonikõnet, mille sain paar tundi tagasi. Mulle öeldi, et oled meie hulgast lõplikult lahkunud. See ei saa olla võimalik! Puhka rahus Craig, mu sõber. Sind armastatakse väga,“ kirjutas Sordo neljapäeval Instagramis.

Sordo tegi Breeni kohta järelhüüde ka reede hommikul „Sind on võimatu peast välja ajada, sõber. Elu on tõesti julm ja raske. Ja kui rumalalt sa meie hulgast lahkusid. Eile oli päris valus vaadata, kuidas mehaanikud su auto tehases kinni katsid. Selle aknal oli sinu nimi. See on tõesti raske, mu sõber,“ kirjutas Sordo ja lisas: „Sind jäädakse alati mäletama sinu naeratuse ja selle poolest, kui kirglikult sa autodest ja rallidest rääkisid. Sa teadsid autodest kõike. Ma pole kunagi kohanud kedagi, kellel oleks nii suur kirg autojuhtimise vastu.“