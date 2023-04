OTSEPILT | Eesti tennisenaiskond kindlustas Gruusia üle võidu

Ka tänane vastane Gruusia on liikunud võidult võidule. Mõlemad naiskonnad on kindlustanud koha järgmises ringis, lahtine on vaid asetus. Esimesena tuli Eesti koondise eest liivale Maileen Nuudi (WTA 568.), kes võttis mõõtu Sofia Šapatavalt (WTA 494.).