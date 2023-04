Ukraina spordiministeerium keelas riigi sportlastel venelaste ja valgevenelastega võistlemise

Määrus keelab riigi rahvusvõistkondadel ja nende liikmetel erinevatel võistlustel, sealhulgas ka olümpial ja paraolümpial, mõõtu võtta Venemaa ja Valgevene atleetidega.

See on vastukäik rahvusvahelisele olümpiakomiteele, kes mõned nädalad tagasi soovitas eri alaliitudel lasta venelased ja valgevenelased neutraalse lipu all sportima. Toonane ROKi-i suunis tekitas suurt segadust, sest võistlemise või sellest loobumise otsus jäeti suuresti sportlaste õlule. Nüüd on aga Ukrainaga klaar - nemad venelastega ei võistle ja punkt.

Teiste riikidega on seis lahtisem. Eesti pole konkreetset otsust teinud ja asi on jäetud meilgi alaliitude otsustada. Boikotilainest meie puhul rääkida ei saa, pigem on võistlustest loobumised või sellega ähvardamised väga harvad. Avalikult võib kiita siiski korvpalliliitu, kes ütles, juhul kui venelased lastakse olümpia kvalifikatsiooniturniirile, siis meie sportlased sinna ei sõida.

Loomulikult tekitas Ukraina valitsuse määrus riigi sportlaste seas pahameelt. Skeletonisõitja Vladislav Heraskevitš leidis, et see mängib hoopis kaardid kätte idanaabrile. „Kui Ukraina ei ole võistlustel esindatud, siis me anname sellega venelastele ja valgevenelastele võimaluse rahvusvahelisel spordiareenil oma narratiive ja propagandat edestada,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Venemaa väed ründasid Ukrainat möödunud aasta veebruaris ja sõjategevus jätkub süütu riigi pinnal tänase päevani.