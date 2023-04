Kas Hyundai meeskond osaleb Horvaatia rallil? Lappi: seda ei tea veel keegi. Kõik on šokis

Šokeeriv uudis puudutab kogu motospordimaailma. Breeni meeskonnakaaslane Esapekka Lappi tõdes portaalile Ralli.fi antud intervjuus, et kuigi Horvaatia MM-etapp algab vähem kui nädala pärast, siis selle mõtlemine tundub keeruline.

„Jah, kogu selle asja seedimine võtab aega... päevi, nädalaid, kui mitte kuid,“ ütles soomlane. „Vaatame, mis siin juhtub ja kuidas me järgmisele nädalale vastu läheme. Praegu ma ei oska midagi öelda. Mul pole kunagi varem sellist olukorda olnud ja ma ei tea, kuidas käituda. Küsimärke on palju, aga need asjad näivad tühised.“