TÄNANE OTSEBLOGI | Kas viimase meeskonnana pääseb Euroliiga kohamängudele Žalgiris või Baskonia?

Tänavuse hooaja tihedust ja põnevust näitab ilmekalt see, et neli mängu enne hooaja lõppu on tipus selged vaid kaks asja: eile Baskonia alistanud Pireuse Olympiakos on põhihooaja võitja ning ühes poolfinaalis lähevad kokku Monaco (4.) ja Tel Avivi Maccabi (5.).