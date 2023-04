ManU mängis Euroopa liigas maha kaheväravalise edu, Juventus saavutas raske võidu

Old Traffordil Sevillat võõrustanud Manchester United alustas kohtumist suurepäraselt, sest meeskond juhtis esimese poolaja keskpaigaks Marcel Sabitzeri 14. ja 21. minuti väravatest 2 : 0. Hispaania kõrgliigas alles 13. kohta hoidev Sevilla oli skoorimisega hädas, aga appi tulid inglased ise. 84. minutil suunas palli oma väravasse Tyrell Malacia ja teisel lisaminutil Harry Maguire, mistap tiimid leppisid 2 : 2 viiki.

Kui meistrite liigas on konkurentsis veel kolm Itaalia klubi, siis Euroopa liigas on neid kaks. Torino Juventus oli koduväljakul üsna hädas Portugali Lissaboni Sportinguga, end Serie A meeskonnale tõi 1 : 0 võidu keskkaitsja Federico Gatti 74. minuti tabamus. Võõrsil madistanud AS Roma saatus oli vastupidine – ehkki nad olid mänguliselt paremad, siis kohtumise võitis Feyernoord 1 : 0. Tabamuse autor oli 54. minutil poolkaitsja Mats Wieffer.