Eesti jalgpalli mälumängu meistriks krooniti Barankad, parim Delfi Spordi esindaja kõrgel seitsmendal kohal

Esikoha saavutanud Rasmus Voolaidi sõnul tuli võit ootamatult. „Vastupanu osutus väiksemaks, kui võis aimata. Mitme küsimusteploki lõpus olime täiesti kindlad, et me ei ole enam esikohal, aga olime endiselt. Tegelikult 24 tundi enne meistriks tulemist jäime Tartus toimunud jalgpalli mälumängul kolmandaks,“ rääkis Voolaid. Võistkonnakaaslane Raul Ojassaar lisas, et vormi ajastati täpselt: „Tartus toimunud mälumäng oli viimane mäestikulaager enne tänast suurt pingutust!“