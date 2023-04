DELFI VIDEO | Pärnu kapten Mihkel Kirves suure edu maha mängimisest: muutusime rünnakul ümmarguseks

Pärnu kapten Mihkel Kirves tõdes, et kaotus on raske. „Teadsime, et kolmas veerandaeg on väga oluline. Muutusime rünnakul ümmarguseks ja ei leidnud häid lahendusi, nemad said omakorda mängu käima. Neil [Tyler] Cheese ja [Kendall] Stephens said omad visked kätte. Meil langesid nii kaitse kui rünnak ja sealt see vahe tagasi tuli,“ kahetses ta.