DELFI VIDEO | Rait-Riivo Laane: on näha, et inimestele läheb rivaliteet Pärnuga korda

„Mõnus play-off'i mäng,“ võttis asja kokku ligi 37 minuti platsil rassinud Rapla mängujuht Rait-Riivo Laane. „Alguses me ei saanud kaitsega ree peale, aga lõpuks suutsime survet avaldada ja sundisime neid viskeid eksima. Esimesel poolajal nad viskasid sisse, aga nad said liiga vabalt visata.“

Rapla tegi mängus kokku 16 pallikaotust, millest viis jäid Laane arvele. „Lihtne oleks öelda, et oli mängupaus, aga Pärnul oli see veel pikem. Meid on ennegi sel hooajal selline paus löönud rivist välja, aga me ei tohiks lasta neil asjadel juhtuda. Õnneks suutsime mängu kuidagi ära võtta ja oleme 1 : 0 ees,“ lisas Laane, kes viskas kohtumises kaheksa punkti ja andis üheksa korvisöötu.