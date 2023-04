TIPPHETKED JA FOTOD | Tartu Ülikool sai põhimeheta mänginud Keila vastu väga raske võidu

Keila peatreener Peep Pahv oli rõõmus, et mehed saavad taas väljakule. „Kõigepealt on hea meel, et lõpuks ometi saab mõistusevastane kuu aega kestnud mängupaus läbi. Võrreldes vahepeal tugevaid mänge saanud Tartuga seab see meid märgatavalt halvemasse olukorda. Vahepeal pidasime kaks kontrollmängu ning vähemalt need andsid positiivse tunde,“ selgitas ta.

„Õnneks on kõrval ka kogenud mängumehi, kellede jaoks on seeriate mängimine igakevadine rutiin,“ jätkas Pahv, kes tõi välja ka kaks võtmeküsimust.„Oluline on see, kuidas saame hakkama nende liidrite pidurdamisega ning kumb meeskond suudab valitseda korvialust tsooni. Oleme korralikult valmistunud ja usume, et mänguplaan toimib. Vastavalt asetusele on kindlasti suurem võidukohustus Tartul. Meie asi on näidata head, võitluslikku korvpalli. Oleme tänavu Tartut kaks korda võitnud, seega on kõik võimalik,“ lisas Pahv.