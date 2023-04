REEDEL DELFI TV-S | Mõistusevastaselt pausilt naasev Keila üritab kolmandat korda järjest hammustada Tartut

Kui Tartu võitis põhihooajal 30-st mängust 20 ja Keila 11, siis mõlemad omavahelised mängud võitis Keila, kes 14. oktoobril oli parem võõrsil 89 : 69 ja 3. märtsil kodus 80 : 75. Tartu Ülikooli abitreeneri Olari Naritsa sõnul on põhiturniiri vigadest õpitud. „Kuna kaotasime põhihooajal mõlemad mängud, siis on õppematerjali omajagu. Oleme neid mänge vaadanud ja loodetavasti teinud õiged järeldused. Aga play-off on siiski midagi muud kui põhiturniir. Keilal on kolm põhimängijat, kes meile palju pahandust tegid. Peame keskenduma sellele, et nende hurraaga kaasa ei läheks ja oma rütmi peale suruma,“ sõnas ta

„Proovime ära kasutada Eesti-Läti liiga pronksiga tulnud positiivse emotsiooni ja loodame, et põhiturniiri mängudest tekkinud intriig toob saali rohkelt kossusõpru mängule kaasa elama!“ rääkis Tartu abitreener. Tartu põhimängijatest ei tee kaasa jalavigastust ravivad Märt Rosenthal ja Jalan McCloud. Mängust jääb eemale ka abitreener Narits ise, kes viibib oma U15 võistkonnaga Poolas EYBLi finaalturniiril.

Keila peatreener Peep Pahv oli rõõmus, et mehed saavad taas väljakule. „Kõigepealt on hea meel, et lõpuks ometi saab mõistusevastane kuu aega kestnud mängupaus läbi. Võrreldes vahepeal tugevaid mänge saanud Tartuga seab see meid märgatavalt halvemasse olukorda. Vahepeal pidasime kaks kontrollmängu ning vähemalt need andsid positiivse tunde,“ selgitas ta.

Pahvi sõnul on Keila meeskonnas palju noori mängijaid, kes pole sellel tasemel play-off seeriates varem osalenud. Seega on tema meelest üks võtmeküsimus, kuidas noored suudavad ennast nendeks mängudeks häälestada.