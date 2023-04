Horvaatia ralli korraldaja Craig Breeni surmaga lõppenud õnnetusest: püüame kõik aru saada, mis juhtus

„Politsei uurib juhtunut. Pärast lahkamist on meil rohkem informatsiooni ja saame öelda kindlalt, mis Breeni surma põhjustas,“ teatas kohalikule meediale Horvaatia auto- ja kardispordiliidu president Davorin Štetner. „Meie sport on ilus, kuid ka ohtlik. Selliseid tragöödiaid juhtub harva. Meil on väga kahju, et Horvaatias midagi sellist juhtus.“