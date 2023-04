Võistkonnakaaslane Lappi on Breeni surma järel šokis: mu käed ja jalad värisevad endiselt

„Alguses ma ei uskunud seda, aga eitamisest pole mingit kasu. Olen endiselt pisut šokis - kuigi teatest on möödas kaks tundi, värisevad mu käed ja jalad ikkagi,“ rääkis Lappi portaalile Rallit.fi.

Kuigi MM-sarjas osalevate autode turvanõudeid on pidevalt karmistatud, pole inimohvreid võimalik täielikult vältida. Breen sõitis oma Hyundai i20 Rally1 autoga vastu posti.

„Igal hetkel on selge, et oht on olemas. Aga vahel kiputakse seda unustama. Nüüd tuletati ohtu väga otseselt meelde. Surm võib väga lähedal olla,“ rääkis Lappi.