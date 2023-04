KUULA | „Futboliit“: kas rutakad otsused viivad Bayerni kollapsi äärele? Fenomenaalne „tööpäev“ Tabasalus

FC Flora pidas möödunud nädala jooksul Kuressaares Kuressaare vastu kaks väga eriilmelist mängu. Kuidas läks karikamatšis nii, et võit tuli üle noatera alles penaltiseerias? Mida arvata viimase nädalavahetuse Premium liiga tulemustest ja teistest karikavõistluste veerandfinaalidest? (2:02)

Meistrite liiga rubriigis (19:02) analüüsitakse pikemalt või põgusamalt kõiki nelja selle nädala kohtumist. Mida tegi Manchester City nii hästi, et suutis kodus Müncheni Bayernist totaalselt üle sõita? Kas Bayern on hooaja lõpus tükkideks lagunemas? Kas Chelseal on kodus Real Madridi vastu veel üldse šanssi ja mis räägib kordusmängus suure soosiku Napoli vastu?