VIDEO | Hukkunud Craig Breenil oli Eesti kiirete kruusateedega eriline side

2018. aastal andis Breen Delfile videointervjuu, kus kiitis Rally Estonia korraldajate tööd. „Pean ütlema, et Urmo Aava ja teised korraldajad on teinud teedega täiesti fantastilist tööd. Seda võistlust siin Soome rallile sarnasemaks muutmise nimel on loodud hüppeid ja tehtud muid töid. Mitmes paigas on rütm ja tempo väga Soomele sarnane,“ rääkis ta toona.