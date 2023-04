Rallitäht Craig Breen hukkus karmis avariis

Neljapäeva pärastlõunal tegi ametliku avalduse ka Hyundai rallitiim, kinnitades Horvaatia meedias ilmunud informatsiooni. „Hyundai Motorsport peab sügava kurbusega kinnitama, et sõitja Craig Breen hukkus Horvaatia ralli eelsel testil. Kaardilugeja James Fultoniga on tervislikult kõik korras. Hyundai Motorsport avaldab sügavat kaastunnet Craigi perekonnale, sõpradele ja fännidele. Hyundai rohkem kommentaare sel teemal ei anna.“

2018. aastal andis Breen Delfile videointervjuu, kus kiitis Rally Estonia korraldajate tööd. „Pean ütlema, et Urmo Aava ja teised korraldajad on teinud teedega täiesti fantastilist tööd. Seda võistlust siin Soome rallile sarnasemaks muutmise nimel on loodud hüppeid ja tehtud muid töid. Mitmes paigas on rütm ja tempo väga Soomele sarnane,“ rääkis ta toona.