Paar nädalat tagasi võttis põneva teekonna ette aastaid Eesti koondist esindanud Martin Paasoja (30). Kes arvab, et tegu on pooleldi rannapuhkusega, eksib sügavalt. Esiteks asub Paasoja koduklubi Centauros de Portuguesa sügaval sisemaal, teiseks võib Venezuela turistide jaoks ohtlik olla ja kolmandaks on sealse kõrgliiga mängugraafik sama tihe nagu NBA-s.