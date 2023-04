KOMMENTAAR | Eesti mehed teeksid enamikule maailma parimatele naistele tuule alla. Aga kes selle üle uhke ja õnnelik oleks?

Spordimaailm pole kuidagi suutnud sootemaatika probleemi lahendada. See on Eesti poliitikas laineid lööva tühipalja abieluvõrdsusega võrreldes ikka päris kõva pähkel. Samasooliste koos- ja abieluga on laias laastus lihtne – kui inimesed teineteist armastavad ja tahavad koos elada, siis miks ei peaks neil olema võimalus seda ka seaduslikult registreerida. Kes kannatab kahju, kui ütleme näiteks Markus ja Varro paari lähevad? Kes millestki ilma jääb? Mitte keegi.