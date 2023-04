Koduradadel comeback'i tegev Urmo Aava: „Päris Ironmani ei tahtnud ette võtta, ralli tõmbab rohkem“

Endine tipprallisõitja ja praegune Rally Estonia korraldaja Urmo Aava (44) andis teada, et on naasmas võistlusrajale suuremas mahus kui vaid ühe projekti raames. „Eelmise aasta Saaremaa rallil ei saanud me ühtegi katseaega kirja. Tahaks näha, kus me tänaste Eesti sõitjatega võrreldes asume,“ lausus ta.