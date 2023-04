Mis saab Marten Liivist? Hollandi uisuliit keelab välismaalastel koos sealsete tippudega treenimise

Hollandi uisuliit (KNSB) teatas riigis toimetavatele profimeeskondadele, et välismaa tippkiiruisutajad ei tohi alates hooajast 2024/2025 enam tippaegadel treenida. Madalamaade portaal NOS tõi ühe kannatajana välja just Eesti talisporditähe Marten Liivi, kes kuulub Team IKO ridadesse.

Team IKO treener ja kaasasutaja Martin ten Hove’i oli arusaadavalt tujutu. „Oleme sõlminud omavahel pikaajalised kokkulepped, mis on korralikult lepingus kirjas. KNSB tegi selgelt ühepoolse otsuse. See on meile valus löök,“ kommenteeris ten Hove, kelle gruppi kuulub lisaks eestlasele ka Belgia sportlane Bart Swing, kes on valitsev olümpiavõitja ja maailmameister. „Selle otsusega kiusatakse väikeseid uisuriike.“