Karm loos. U17 EM-i võõrustav Eesti kohtub alagrupis nii valitseva maailmameistri kui ka valitseva Euroopa tšempioniga

Loosi eel oli Eesti neidude U17 koondis paigutatud A-alagruppi, kus peetakse kohtumisi Põhja-Eesti keskuses A. Le Coq Arenal ja Kadrioru staadionil. Loosi tahtel kuuluvad A-alagruppi lisaks Eestile ka Saksamaa, Prantsusmaa ja Šveits. Saksamaa näol on tegu kaheksakordse Euroopa meistriga, kes teenis tiitli ka mullu. Hispaania on Euroopa meistriks kroonitud neljal korral ning on valitsev maailmameister. Šveitsi parim tulemus pärineb aastast 2016, mil saadi kaela hõbemedalid ning tänavune finaalturniir on koondise ajaloo teine.

Eesti mängib oma esimese mängu neidude U17 EM-finaalturniiril 14. mail kell 19, kui A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Šveitsiga.

B-alagrupp asub alagrupifaasis võistlema Lõuna-Eesti keskuses, kus mängupaikadeks on Tartu Tamme staadion ja Võru staadion. Loosi tahtel kuuluvad B-alagruppi Rootsi, Inglismaa, Poola ja Prantsusmaa. Rootsi jaoks on tegu ajaloo teise U17 finaalturniiriga, 2013. aastal teeniti hõbemedalid. Inglismaa on neidude U17 finaalturniiril osalenud korduvalt, ent seni on piirdutud vaid poolfinaalidega, kuhu on jõutud neljal korral.

Poola on ainus võistkonnaga peale Saksamaa ja Hispaania, kes on selles vanuseklassis Euroopa meistriks kroonitud: võistlussari võideti 2013. aastal. Prantsusmaa on kolmel korral jõudnud finaali ning kõigil juhtudel pidanud leppima hõbemedalitega, küll aga krooniti nad 2012. aastal maailmameistriks.

Turniiri ajakava:

A-alagrupp

14. mai kell 13.00: Saksamaa – Hispaania, Kadrioru staadion

14. mai kell 19.00: Eesti – Šveits, A. Le Coq Arena

17. mai kell 17.00: Eesti – Saksamaa, Kadrioru staadion

17. mai kell 19.00: Hispaania – Šveits, A. Le Coq Arena

20. mai kell 17.00: Hispaania – Eesti, A. Le Coq Arena

20. mai kell 17.00: Šveits – Saksamaa, Kadrioru staadion