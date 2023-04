Selgusid võrkpallikoondise kandidaadid. Kontoritööline Kollo jääb eemale, teised tipud on kohal

Koondis koguneb mai alguses Tartus, Kuldliiga alagrupiturniiri esimesed mängud peetakse 27. mail. Suve teises pooles algab ettevalmistus Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Eesti koondis kuulub Kuldliigas C-alagruppi koos Soome, Tšehhi ja Slovakkiaga. Alagrupis mängitakse iga vastasega kodus-võõrsil süsteemis, iga alagrupi võitja tagab lisaks korraldajale koha finaalturniiril.

Kui korraldaja on alagrupi võitjate seas, pääseb finaalturniirile kõigi alagruppide peale parim teise koha saanud meeskond. 24.-25. juunil toimuvat finaalturniiri korraldab Horvaatia. Hiljuti uueks peatreeneriks valitud Alar Rikberg tunneb heameelt, et ka kogenumad mehed on valmis koondisega liituma. Kuldliigas tahab ta mängida tulemuse peale ja ei plaani koosseisu pidevalt muutma hakata.

„Kõik mängijad, kellele ma koondisega liitumiseks kutse saatsin, olid nõus tulema. Vaid kolm kogenumat meest saavad eri põhjustel suve esimese poole vabaks, nemad liituvad 17. juulil, mil alustame Tallinnas ettevalmistust EM-finaalturniiriks. Lisaks on kokkulepe meestega, kes on valmis aitama juhul, kui tekib vajadus ehk igale positsioonile on lisaks varulistis mängijad, kes hoiavad end vormis,“ selgitab Rikberg.

Teppani liitumine selgub jooksvalt

„Esmased arutelud abitreener Avo Keelega toimusid mitu nädalat tagasi ja suures osas nimekirja muudatusi ei tulnud. Nii nagu me omavahel arutades selle nimekirja kokku panime, selliseks see ka jäi. Mul on väga suur rõõm, et ka paljud kogenumad ja vanemad koondislased on valmis juba 1. maist meiega liituma ja et nii suur osa koondisest teeb üheskoos läbi suve tööd.“