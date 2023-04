Legendaarne etapp soovib naasta rallikalendrisse, kuid ruumi neile pole

Argentina ralli kuulus esmakordselt WRC-kalendrisse 1980. aastal, kui etapi võitis sakslane Walter Röhrl. Järgneval neljandal kümnendil oli etapp stabiilselt kavas, vahele jäid vaid 1995. ja 2010. hooaeg. Kuid viimati nähti WRC-autosid Argentina kruusateedel 2019. aastal.

2020. aastal jäi Argentina etapp koroonapandeemia tõttu ära, samal põhjusel ei toimunud ka 2021. aasta võistlus. Pärast seda pole Argentinale aga kohta kalendris isegi pakutud, kuigi roosiline ei tundu ka tulevik.

Autoralli MM-sarja vedajad soovivad Ameerika mandril näha kaht etappi. Promootor on juba varem sõlminud mitmeaastase lepingu Tšiiliga, samuti soovivad nad korraldada etapi USA-s, mis on autotootjatele väga magus turg. Sellise stsenaariumi puhul jäävad uue aasta kalendrist välja nii Mehhiko kui Argentina võistlused.

WRC-sarja esindaja Simon Larkini sõnul oleks ainus pääsetee enam kui 14 etapi korraldamine. „Peame endiselt Argentinaga läbirääkimisi, kuid meie eesmärk on järgmisel hooajal teha 14 ralliga kalender ja kohad on sisuliselt täis. Kuid me teame, mis on eelnevatel aastatel juhtunud, ja kuna kõike võib juhtuda, siis peavad olema alternatiivid,“ ajas Larkin DirtFishile nii ümarat ja keerutavat juttu, et selle üle oleks uhke ka Jüri Ratas.

Argentina majanduslik seis on keeruline

Larkini sõnul on Argentinaga sama seis nagu Mehhikoga. „MM-sari igatseb neid etappe, kuid nii Tšiili, Argentina kui ka Mehhiko kalendrisse lisamine on logistiliselt võimatu. Tulevikus on olukord ehk soodsam, sest logistikaturg näitab paranemise märke,“ märkis ta.

2019. aastal toimunud viimase Argentina ralli võitis Thierry Neuville, hooaeg enne seda oli parim Eesti rahva kangelane Ott Tänak. Lõuna-Ameerika suurriigi etapi ärajäämine oleks seda valusam, et pilootidele too võistlus meeldis.