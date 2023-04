TÄNANE OTSEBLOGI | Kas Kotsari ja Raieste koduklubi Baskonkindlustab pääsme Euroliiga veerandfinaali?

Euroliigas eraldatakse sel nädalal lõplikult terad sõkaldest. Sarja tabel on erakordselt tihe, sest viiendat kuni üheksandat kohta lahutab vaid üks võit. 19 võitu on koos Fenerbahcel, Belgradi Partizanil ja Tel Avivi Maccabil, 18 õnnestumist on saanud Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste tööandja Baskonia ja Leedu suurklubil Kaunase Žalgiris. Neist viiest meeskonnast jääb üks veerandfinaalist välja, koht kaheksa parima seas on kindel vaid Partizanil.