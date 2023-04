Läbipõlemine? 19-punktilise eduseisu maha mänginud Raptorsi NBA hooaeg sai läbi

NBA on jõudnud play-in mängude faasi, kus põhihooaja kohtadel seitse kuni kümme lõpetanud meeskonnad selgitavad kohamängudele pääsejad. Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul käisid platsil nii ida- kui läänekonverentsi üheksas ja kümnes meeskond, sealjuures hooaeg jätkus vaid matši võitjatel.

„Zach [LaVine] oli fenomenaalne. See esitus oli midagi erakordset! See andis meile edaspidiseks elu ja usku,“ ütles Chicago Bullsi peatreener Billy Donovan peale kohtumist, kus tema hoolealused alistasid võõrsil Toronto Raptorsi.

Esimesed kolm veerandaega olid Chicagole üsna kurjakuulutavad, sest pullid tabas kaare tagant 19-st viskest vaid kolm. Halvimal juhul oli meeskond kolmanda veerandaja keskel juba 19 silmaga kaotusseisus, kuid siis said nad sihiku paika. Viimasel veerandil sopsasid Bullsi korvpallurid seitsmest võetud kolmesest neli, samal ajal eksisid Raptorsi mängijad otsustavatel hetkedel kuuel korral vabaviskejoonelt. Kohtumise lõpuks tabasid Toronto mehed 36-st vabaviskest vaid 18.

Toronto parimad olid Pascal Siakam ja kunagine Rauno Nurgeri ülikoolikaaslane Fred VanVleet, kes tõid vastavalt 32 ja 26 punkti. Raptors on NBA ajaloos esimene klubi, kes on ühes mängus mänginud maha 18-punktilise edumaa ja eksinud samal ajal ka 18 vabaviskel. Siakam oli matši järel nõutu. „Me pidanuks olema paremad. Me polnud stabiilsed ja peame tulevikus seda parandama,“ ütles ta.