TalTechi kaptenina viis punkti toonud Erik Keedus tõdes, et kaotus oli valus. „Võitlust oli kõvasti. Esimese emotsiooni pealt ütleks, et saatuslikuks said nende kaks spurti, mis olid teisel ja neljandal veerandajal. Sealt said nad vahe sisse ja olime tagaajaja rollis, selles mängus pole rohkem vaja,“ sedastas Keedus, kelle väitel pole seeria sugugi läbi.