Tapmisähvardused ja ohus pere. Moslemeid ja mustanahalisi solvanud PSG peatreener võeti kaitse alla

Fournier kirjutas toona meeskonna omanikule, et peatreeneri meelest on klubis tasakaal käest. „Ta (Christophe Galtier) ütles mulle, et pean arvestama linna tegelikkusega ja meie meeskonnas ei tohi olla nii palju mustanahalisi ja moslemeid,“ seisis meilis. „Peateener läks enda sõnul restorani ja seal heideti talle ette, et meeskond on täis musti. Galtier meelest ei esinda see meeskond linna ja nende elanike soove.“

Loomulikult ajasid need sõnad nüüd tagajalgadele nii moslemid kui ka mustanahalised. Hooajal 2021/22 Nice'is töötanud Galtier' suhtumise on hukka mõistnud mitmed mängijad, ühtlasi tegid avalduse ka PSG fännid. „Kui need süüdistused on tõesed, siis pole sellisel mehel meie meeskonnas kohta. Tuletame meelde, et me oleme alati võidelnud igasuguse diskrimineerimise vastu ja see on osa meie meeskonna hingest.“