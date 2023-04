NBA legend Gary Payton ja võidukarikas tulevad esimest korda Eestisse

Legendaarne tagamängija on mänginud NBA Tähtede mängus üheksa korda ning 2006. aastal võitis koos Miami Heat meeskonnaga ka meistritiitli. 1996. ja 2000. aastal USA koondisega olümpiakulla võitnud Paytoni karjääri keskmised näitajad NBA-s olid 16,3 punkti, 6,7 korvisöötu ja 1,8 vaheltlõiget.

NBA võidukarikas, mida kutsutakse ka Larry O’Brieni trofeeks, on maailma üks kalleimaid spordiauhindu. Hõbedast valmistatud karikas maksab ligi 13 500 eurot, on 61 sentimeetrit kõrge, ligi 7 kilogrammi raske ning kaetud 24-karaadise kullaga. Juba alates 1977. aastast toodab igal aastal uue karika uue NBA meistri jaoks tuntud USA juveelifirma Tiffany & Co.