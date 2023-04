PEEP PAHVI TREENERI PÄEVIK | Nii jätkata ei saa, tuleb leida lahendus

Eesti korvpallis kasutusel olev korraga kahe liiga mängimine on viinud olukorda, kus osa meeskondi sattus kevadel tagasi hooaja eelsesse aega. Õigel ajal tippvormis olemiseks tuli teha varasügisesest tuttavaid treeninguid ja otsida sobivate vastastega treeningmänge. Fännide jaoks on paus samuti hävituslik, mõni neist jõuab juba unustada, et lemmikmeeskond veel üldse kusagil mängib.