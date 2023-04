OTSE DELFI TV-s | Läheb veel mänguks! Suure vahe tagasi teinud Rapla püsib Pärnu kannul

Kolmandal veerandajal said Rapla pallurid oma mängu paremini käima. Pärnu meestel hakkasid samas üha vähem viskeid sisse minema. 19 sekundit enne veerandi lõppu jõudis Rapla Tyler Cheese'i kaugviske abil kolme punkti kaugusele. Mark-Andreas Jaaksoni viimaste sekundite kahene tähendas aga, et Pärnu juhib viimase veerandaja eel siiski viie punktiga.

Tiimi peatreener Arnel Dedici sõnul on meeskond kolme võiduni toimuva veerandfinaalseeria eel elevil. „Õhkkond meeskonnas on väga hea ja positiivne. Meeskondade vaheline rivaliteet on üsna pika ajalooga ja see lisab vaieldamatult mõnusat pinget. Võidab kahtlemata see, kes on rohkem mängus sees ja valmis. Läheme andma endast maksimumi,“ rääkis juhendaja.