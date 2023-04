TIPPHETKED JA FOTOD | 18-punktilisest kaotusseisust välja tulnud Rapla alistas lisaajal Pärnu ja läks veerandfinaali juhtima

Tiimi peatreener Arnel Dedici sõnul on meeskond kolme võiduni toimuva veerandfinaalseeria eel elevil. „Õhkkond meeskonnas on väga hea ja positiivne. Meeskondade vaheline rivaliteet on üsna pika ajalooga ja see lisab vaieldamatult mõnusat pinget. Võidab kahtlemata see, kes on rohkem mängus sees ja valmis. Läheme andma endast maksimumi,“ rääkis juhendaja.