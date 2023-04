Kallid ketsid! Jordani jalavarjud müüdi rekordilise summa eest

Sotheby oksjonimaja teatas, et Nike Air Jordan ketsipaar, mida Michael Jordan kandis 1998. aasta NBA finaalide ajal, müüdi 2 238 000 dollari ehk natuke enam kui kahe miljoni euro eest. Tegu on ühtlasi suurima summaga, mida kunagi oksjonil tossupaari eest makstud.

Kuigi Jordan kandis sarnaseid musti ketsi karjääris varemgi, siis toonasest finaalseeriast on see teadaolevalt ainus täiskomplekt, kus on olemas nii vasak kui ka parem jalavari. Neid konkreetseid tosse kandis ta teise kohtumise ajal, millele Chicago Bulls läks vastu 0:1 kaotuseisust. Kuid Jordan viskas toona teises matšis Utah Jazzi vastu 37 punkti ja see aitas tuua seeriasse murrangu. Lõpuks võitis Jordan toona oma kuuenda ehk viimase tiitli, tollest hooajast on tehtud ka sari „Last Dance“.