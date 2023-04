Rootsi teivashüppetäht: mind vägistati

„Noorena mind vägistati, kuid mul on seda sõna siiani raske kasutada. Tundub, et see sõna kuulub neile, keda on öösel pimedal tänaval rünnatud. Aga minuga see polnud päris nii,“ kirjutas Instagrami positituses Meijer, kes enda sõnul varem kartis asjast rääkida. Naise sõnul ta pelgas, et selle asja avalikustamine teeb ta lähedastele haiget.