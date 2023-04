Probleemid paradiisis? Uue ralliauto arendamine ajab Toyota meeskonna kahte leeri

Varem keskendus Toyota vaid kuninglikule ralliklassile, ent eelmisel aastal tehti kannapööre ning Jaapani autotootja sõidukid liituvad peagi Rally2 sarjaga. Autosid on Saksamaal arendatud alates eelmise aasta sügisest, kuid asjad ei kulge sugugi valutult.

Meeskonna peainseneri Tom Fowleri sõnul on ralliauto sisuliselt võistluskõlbulik, ent kaks korda autot testinud Kalle Rovanperä oli oma väljaütlemistes tunduvalt ettevaatlikum. 22-aastase piloodi sõnul vajab Rally2 auto veel kõvasti arendustöid. Soome ajalehe Ilta-Sanomate väitel on see ajanud tiimi kahte leeri.

Rally2 programmi üks algataja on tiimipealik Jari-Matti Latvala. „See on väga hea, et me saime Kallelt auto kohta kommentaarid. Idee seisneb selles, et laseme sellega sõita ka meie teistel pilootidel ja küsime neiltki arvamust. Ma mõistan Fowleri nägemust, sest sa pead olema positiivne. Me ei pea osi vahetama, aga kolmesilindriline mootor nõuab veel palju õppimist,“ ütles ta.

Kas kiirustada või arendada?

Toyota kiirustamise taga on tõik, et samal ajal müüb Škoda Rally2 sõidukeid väga edukalt. Kui M-Sport on viimasel kümnel aastal suutnud müüa üle 400 varasema R5 ja nüüdse Rally2 auto, siis Škoda on neid maha ärinud üle poole tuhande. Loomulikult soovib kiiremas korras osa koogitükist saada ka Toyota – ent kui väljatoodav auto pole töökindel või jääb Škoda kiirusele alla, viskab see juba eos projektile kaikaid velje vahele.

„Škodadel on väga tugev mootor, kuid nad läbisid enne sarjaga liitumist üle 20 000 kilomeetri teste, ja meiegi peame olema kannatlikud. Ford tõi näiteks oma auto liiga vara välja ja neil oli probleeme. See mõjutab kohe kliendikogemust ja sõidukite müüki,“ selgitas Latvala.

Rally2 autode hind jääb praegu 250 000 ja 300 000 euro vahele. Väidetavalt tuntakse Toyota autode vastu suurt huvi ja neid oodatakse pikisilmi. Sealjuures ei loo Toyota Gazoo Racing oma ametlikku Rally2 tiimi. „Meil tõepoolest ei ole praegu plaani oma meeskonda koostada, vaid me müüme klientidele autosid. Püüame neid müüa võimalikult palju ja meelitada nende rooli võimalikult häid piloote,“ lisas Latvala.