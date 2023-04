Ronnie O’Sullivan snuukri maailmavõistluste eel: enamiku elust veedad sa kaotades

Ronnie O’Sullivani sõnul on tal viisaastakuplaan – nii et pane ta endale kunagi survet, et peab võitma just sel aastal. „See oleks kena, aga alati pole see võimalik. Nii et vahepeal ma võidan ka kaks korda järjest, nagu näiteks aastatel 2012-2013. Aga siis ma ei võitnud järgmised seitse aastat. Ometi ei takistanud see mul edasi töötamast ja järgmist võitu sihtimast.“

Kas mitmekordne maailmavõitja tunneb maailmameistrivõistluste eel ka pinget? „Alati on pinge laes, see on ju suurturniir. Need on maailmameistrivõistlused! Turniir kestab pikalt ja see saab olema raske. Mida pikemalt konkurentsis püsid, seda raskemaks läheb. Lihtne pole kunagi,“ tõdeb ta. O’Sullivan ütleb, et kui ta peaks jõudma veerandfinaali, siis on ta rõõmus ükskõik kelle vastu mängides – sest on kindel, et lihtsaks ta võistlust vastasele ei tee. „Küsimus on selles: kas sa pead pingele vastu sel hetkel, kui see päriselt tähtis on? Ma olen üsna kindel, et suudan mängida igasuguse pinge all, aga vahepeal tuleb jääda ka realistlikuks. Keegi ei saa alati hästi mängida – aga võistelda sa saad. Nii et ma annan oma parima ja teiste inimeste lootused mulle mind ei kõiguta. Mul on endale seatud ülikõrged ootused.“