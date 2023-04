Saksamaal otsitakse juba süüdlasi. Bayerni kolmikvõidu unistusest pole enam suurt midagi järel

24. märtsil otsustas Müncheni Bayerni jalgpalliklubi juhtkond, et neil on küllalt peatreener Julian Nagelsmannist. Bayern oli jahtimas kolme tiitlit, kuid suured isad leidsid, et Nagelsmann kõiki kolme tiitlit neile tuua ei suuda. Seega otsustati suusapuhkusel viibinud 35-aastane peatreener vallandada ja asemele palgata kogenum Thomas Tuchel. Just Tuchel pidi neile sel hooajal tooma kolm trofeed. Kaks ja pool nädalat hiljem on Bayern ühest tiitlist kindlasti ilma, ühest sisuliselt ilma ja ühte proovitakse pingelises heitluses endale krahmata.