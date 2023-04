TÄNANE OTSEBLOGI | Jalgpalli Meistrite liigas jätkuvad tulised veerandfinaalid

Chelsea ajutine peatreener Frank Lampard ütles pressikonverentsil, et tal on suur au juhendada meeskonda mängus Realiga.

„Mul on olnud õnne Meistrite liigas mängivat klubi juhendada kahel kooajal. See on hämmastav väljakutse nii mulle isiklikult kui ka meile kui meeskonnale ja klubile. Ootan seda väga,“ lausus eelmisel neljapäeval Graham Potteri vallandamise järel ametisse nimetatud Lampard.

Chelsea on hetkel koduliigas alles 11. kohal. „Premier League on üks suurimaid väljakutseid maailma jalgpallis ja need väljakutsed on ilmselgelt viinud meid kohta, kus me ei taha klubina olla,“ tõdes Lampard.

Inglane avaldas lootust, et Premier League`i tabeliseis ei mõjuta nende tänast mängu.

Ta lisas: „Kas Real on favoriit? Kahtlemata. Kuid jalgpallis pole midagi paremat võimalusest näidata, et inimesed eksivad. Ma ei muretse. Me oleme mänguks valmis.“

Reali kogenud boss Carlo Ancelotti, kes on varem juhendanud ka Chelsea`t, ütles, et toetab Londoni klubi siiani.

„Mul on siiani suurepärased mäletused sellest klubist ja seal töötanud inimestest. Mul on küll 20 aastat enam treeneritöö kogemust kui Lampardil - kes oli Chelsea`s fantastiline jalgpallur -, kuid see ei muuda kuidagi seda, mis mängus juhtuma hakkab,“ sõnas itaallane.

Napoli peab täna Milani vastu hakkama saama oma esiründaja Victor Osimhenita, kes on jätkuvalt vigastatud. Napoli juhib Serie A-d juba 16 punktiga, kuid 2. aprillil jäädi kodus AC Milanile alla lausa 0:4.