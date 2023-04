Kahekordseks karikavõitjaks tulnud Grete Gull: see andis mulle usku ja kindlustunnet, et olen õigel teel

„Karikavõistluste võit annab mulle kindlasti motivatsiooni trenni edasi teha. See turniiri võit kinnitas, et see mida ma igapäevaselt trennis harjutan, sellest on kasu olnud ja mul on hea meel selle üle. Kindlasti annab see võit juurde kogemust ja enesekindlust minu mängule, et suurematel turniiridel veel paremini mängida. Alati on tore turniire võita, eriti kui need toimuvad mu enda kodulinnas,“ lisas Hiiesalu.