Ralliajakirjanik meenutas eestlaste koostööd: Tänak ja Märtin olid hoolduspargis võimas jõud

„Markko Märtin ei ole see, kes palju naeratab. Mulle meeldib see tema juures. Mulle meeldib samal põhjusel ka Ott Tänak. Selline paar, nagu mina, võib tunduda üsna õnnetu. Aga kes ütleb, et peab naeratama ja palju lobisema?“ alustab Evans oma juttu.