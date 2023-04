VIDEO | Lakers võitis lisaajal ja pääses play-offi

Lakers oli veel kolmanda veerandi lõpus 15-punktilises kaotusseisus, kuid kaks minutit enne normaalaja lõpusireeni jõuti viigini 95:95. 1,4 sekundit enne lõppu tabas Dennis Schröder kaugviske ja viis Lakersi kolme silmaga ette, ent see siis tehti Mike Conley`le kolmese üritusel viga ja tema vabavisked päästsid Minnesota lisaajale.

Lisaajal võttis Lakers ikkagi oma ja tagas 108:102 võiduga pääsu play-offi. Minnesota jaoks pole veel uks lõplikult sulgunud, sest nemad kohuvad järgnevalt New Orleansi ja Oklahoma City mängu võitjaga. Edu korral on nende avaringi vastaseks kõrgeima asetusega Denver Nuggets.