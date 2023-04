Tuchel Bayerni hävingust: 0:3 kaotus ei ole õiglane tulemus

„Püüan oma mängijatel mitte lubada tulemusele keskenduda,“ sõnas Tuchel kohtumise järel ajakirjanikele. „Ma arvan, et see pole õiglane tulemus, see ei kajasta mängu käiku.“

„Mängisime isikupäraselt, julgelt ja kvaliteetselt, kuid me ei saanud väärilist tasu. See ei tundu 3:0, kuid see on 3:0. See on tohutu ülesanne, et see seis tagasi mängida, kuid me ei anna alla,“ kinnitas Tuchel.