TIPPHETKED JA FOTOD | Viimsi alustas veerandfinaale napi võiduga

„Esimene poolaeg oli meil parem, aga kolmandal murdusime. Oleme võrdsed meeskonnaga, aga lõpuks tõi korvi all Ronalds Zakis rasked visked korvi alt ära. Kui meil väljast punkte ei tulnud, siis saime sisse mängida, aga TalTech pidi kaugelt põrutama,“ kiitis meeskonna kapten Karl-Johan Lips kohtumise järel hiljuti tiimiga liitunud lätlast. „Zakis tunneb end mugavalt, talle väga meeldib siin olla. Ta on vaimselt mingis mõttes hea rahustaja. Kui me trennis [Siim-Markus] Postiga omavahel seletama hakkame, siis isa Zakis ütleb: rahu-rahu. See dünaamika on hea.“